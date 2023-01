Quanti soldi ha guadagnato l’Italia in United Cup? I montepremi di Berrettini | Musetti e compagni

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023)si è qualificata al playoff cittadino della2023, la nuova competizione per Nazionali di tennis che si sta disputando sul cemento australiano. Gli azzurri hanno battuto Brasile (3-2) e Norvegia (5-0), staccando il biglietto per il primo turno a eliminazione diretta. La formazione guidata da coach Vincenzo Santopadre tornerà in campo mercoledì 4 gennaio a Brisbane per fronteggiare la vincente di Svizzera-Polonia, ovvero la squadra che vincerà l’altro girone in scena a Brisbane. Matteoe Lorenzosi sono distinti, Martina Trevisan deve ancora ingranare, Lucia Bronzetti ha portato a casa due punti. Si tratta di un buon risultato per il nostro movimento, ma ora bisognerà alzare l’asticella se si vorrà battere avversarie decisamente più quotate coma la Polonia di ...