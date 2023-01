(Di martedì 3 gennaio 2023)era così bella che toglieva il sonno a tutta Milano. Lo toglieva agli uomini che sognavano banane o teste di volpe; lo toglieva alle loro mogli e alle loro fidanzate che non dormivano pensando i loro uomini che sognavano banane e teste di volpe. Era l’inverno del 1948 e i testi della rivista Allegro con, scritti da Marcello Marchesi, erano molto divertenti. Ma se gli attori della rivista avessero recitato in alfabeto muto, il teatro si sarebbe riempito lo stesso. Bastava la. Bastavano le sue gambe. Un giorno un critico recensendo in maniera non troppo lusinghiera la rivista …E il cielo si coprì di stelle aveva scritto: «Tre cose sole si salvavano nello spettacolo: due di queste sono le cosce di, opulente come un teatro esaurito; la terza la comicità nuova di ...

Il Foglio

...che durante la prima fase della pandemia di Coronavirus il Modello Veneto era stato preso ad esempio in tuttaper aver azzerato i decessi da Covid - 19 . "Il rapporto si è incrinatoha ......carbonara da Pipero Alessandro Pipero è l'uomo che ha rivoluzionato il ruolo del maitre in, ... Un tuffo nella neotrattoria da Treccaci dicevano che la cucina romana non poteva cambiare ... Quando l'Italia impazziva per Marisa Maresca «Considero le dichiarazioni del ministro Adolfo Urso a Quotidiano general generiche e fuori luogo. Non ci rassicurano e non sminuiscono le nostre preoccupazioni. Punto». Rocco ...PESARO - È scontro politico aperto sulla nomina di Maria Capalbo alla guida della nuova Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. Il dissenso espresso all’interno della ...