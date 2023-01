Quando inizia la maratona di Harry Potter nel 2023? Tutte le date

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 gennaio 2023) Come annunciato da Publitalia, Mediaset ha reso pubblici i palinsesti per il periodo gennaio – marzo. In questo periodo, gli amanti dipotranno deliziarsi assistendo allaa lui dedicata e che permetterà di ripercorrere gli otto episodi della saga e di Animali Fantastici. Eccoè prevista la messa in onda. Potrebbe interessarti: Le costruzioni LEGO diSu Italia 1 ritorna laNonostante la saga dedicata al maghetto più amato del mondo, sia disponibile per intero su Prime Video e da poco anche su Netflix, i fan dipotranno vedere gli episodi della saga anche su Italia 1, proprio come annunciato da ...