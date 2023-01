Qualificazioni Parigi 2024 | hockey prato | regolamento | come funziona? Le chances per l’Italia

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Manca infatti sempre meno ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la FIH per quanto riguarda l’su. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno 12 squadre per genere, per un totale di 384 atleti (16 per team). La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato sia al maschile che al femminile. In ogni caso, si qualificherà la Nazionale, poi spetterà ad ogni singola federazione scegliere gli atleti che voleranno effettivamente a. Mano le: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI...