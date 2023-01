Qual è la squadra italiana più cercata su Google? La classifica che spiazza tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il calcio in Italia è una vera religione e anche le ricerche susono una testimonianza dell’interesse del Belpaese per questo sport. Non ci sono grossi dubbi sul fatto che il calcio sia diventato da tanti anni a questa parte una vera e propria industria, capace di generare profitti e soprattutto dà la possibilità a un gran numero di persone nel mondo di poter assistere a un grande spettacolo. Internet inoltre ha dato l’occasione di poter assottigliare sempre di più le barriere e in questo modoquanti si possono informare come meglio credono sulle varie notizie che derivano dal pianeta, conche è il mezzo maggiormente utilizzato. AdobeOvviamente questo sistema di ricerca ha anche la possibilità di poter conteggiare e calcolarei sono le parole che maggiormente vengono cliccate e soprattutto che ...