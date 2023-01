Qatargate | slitta al 16 gennaio l’udienza per decidere la consegna al Belgio di Silvia Panzeri

(Di martedì 3 gennaio 2023) È stata rinviata al prossimo 16della Corte d’Appello di Brescia perlao meno aldi, la figlia dell’ex eurodeputato Antonio, ora agli arresti domiciliari e al centro dell’inchiesta conosciuta come. I giudici, lo scorso 20 dicembre, avevano accolto una questione con cui la difesa aveva evidenziato le condizioni critiche delle carceri belghe e avevano rimandatoalla giornata di oggi, martedì 3, in attesa di verificare la situazione, tramite l’invito di una relazione di Bruxelles. Da quanto è stato spiegato dalla difesa di, il Ministero della Giustizia italiana ha ...

Il Dubbio

... e per questo l'udienza sulla "consegna" di Silvia Panzeri , ai domiciliari per il caso, è stata rinviata al 16 gennaio. Il ministero ha richiesto le carte sulle condizioni del sistema ......chi sono e che ruolo hanno ricoperto i protagonisti di quello è stato ribattezzato "" e ... Eva Kaili La decisione sulla posizione di Eva Kailial 22 dicembre. Quarantaquattro anni, è un'... Qatargate, le carte dal Belgio non arrivano: slitta l'udienza per la ... La discussione in aula avverrà il prossimo 16 gennaio. Il ministero della Giustizia italiano sta ancora aspettando da Bruxelles la documentazione sulle ...