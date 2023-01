Qatargate si allarga a Panama | si cercano conti offshore di Eva Kaili

(Di martedì 3 gennaio 2023) Non solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anchenei paradisi. Rischia dirsi ulteriormente il, e non solo dal punto di vista degli eurodeputati...

Agenzia ANSA

La metà di gennaio sarà cruciale anche per i risvolti europarlamentari legati ala seguito della richiesta degli inquirenti belgi di revocare l'immunità a Tarabella e Cozzolino. La ...Dopo le immagini, diffuse dalle autorità belghe, di valigie piene di contanti e soldi nascosti nella casa di Eva Kaili , il casoattraversa l'Oceano atlantico e arriva fino a Panama . In questo caso, sono stati gli inquirenti greci a chiedere allo Stato di Panama l'accesso alle informazioni relative a un presunto ... Qatargate si allarga a Panama, si cercano conti all'estero Non solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anche conti nei paradisi offshore. Rischia di allargarsi ulteriormente il Qatargate, e non solo dal punto di vista degli euro ...Non solo valigie piene di contanti disseminate per le case di Bruxelles ma anche conti nei paradisi offshore. Rischia di allargarsi ulteriormente il Qatargate, ...