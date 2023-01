Qatargate | dal Belgio non arrivano le carte | rinviata l’udienza per la figlia di Panzeri

(Di martedì 3 gennaio 2023) «La revoca della misura cautelare e in subordine l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria». È la richiesta avanzata dai difensori Angelo De Riso e Nicola Colli ai giudici di Brescia per Silviadell’ex eurodeputato del gruppo S&D Pier Antonioarrestato a Bruxelles con le accuse di corruzione e riciclaggio nell’inchiesta ribattezzata, la difesa delladichiede la revoca dell’arresto Una richiesta legata al lavoro della 38enne, attualmente ai domiciliari. «È un avvocato, ha molti clienti e ha delle responsabilità professionali», spiega la difesa. La decisione dei giudici è attesa entro cinque giorni. LEGGI ANCHE, avviata la procedura di revoca dell’immunità di Cozzolino e ...

... socialista, già sospesopartito a inizio inchiesta. I loro nomi erano già finiti nelle notizie sulle carte del, tanto che l'abitazione di Tarabella era stata perquisita alla presenza ...... l'elezione di un nuovo vice - presidente in sostituzione di Eva Kaili, sospesasuo incarico dopo essere stata coinvolta nell'inchiesta dele attualmente agli arresti in Belgio. Silvia Panzeri e il caso Qatargate, dal Belgio non arrivano le carte: slitta l'udienza per la consegna. La di… già sospeso dal partito a inizio inchiesta. I loro nomi erano già finiti nelle notizie sulle carte del Qatargate, tanto che l’abitazione di Tarabella era stata perquisita alla presenza della ...La commissione giuridica del Parlamento europeo dovrà valutare la richiesta di revoca dell'immunità richiesta dalla magistratura belga per i due europarlamentari coinvolti nell'inchiesta sul Qatargate ...