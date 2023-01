Qatargate | Benifei | ' voteremo sì a revoca immunità - stop porte girevoli'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Dal"emerge come oggi ci sia la necessità di dirci che chi fa politica quando finisce non può fare qualsiasi cosa. Ora serve una reazione di sostegno sul fronte della magistratura: noi sosterremo le richieste della magistratura dire le" agli europarlamentari coinvolti nella vicenda giudiziaria. Lo ha detto Brando, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, ospite di Agorà su Rai3.

