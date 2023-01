“Purtroppo è morto” Dramma in strada | lutto in città dopo la scoperta dell’identità della vittima

Leggi su caffeinamagazine

Dolore per la morte di Paolo Di Ciancio, 34 anni. C'è cordoglio nell'Alto Milanese per la scomparsa a seguito delle ferite riportate in un incidente di Paolo Di Ciancio. Il sinistro si è verificato poco prima dell'alba di oggi, martedì 3 gennaio, a Busto Arsizio su viale Boccaccio. L'uomo, residente a Busto Garolfo, era molto conosciuto in zona. Aveva infatti gestito a lungo un locale a Legnano, il pub Velvet Underground. Subitola notiziasua morte in tanti hanno voluto dedicare un messaggio sui social a 'Paul'. "Èil nostro carissimo Paolo di Ciancio – scrive un conoscente – Che la terra ti sia lieve. Eri proprio un bravo ragazzo Paul . Perdere la vita a 34 anni il mio cuore si spezza. Non ti dimenticherò facilmente. R.I P. Busto Garolfo e Olcella piangono questa brutta perdita".