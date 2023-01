PUBG Mobile | il maestro delle arti marziali | Bruce Lee | si unisce al roster!

eSports & Gaming

Martial Showdown è in arrivo con l'aggiornamento 2.4, il cui lancio è previsto nel mese di gennaio.ospiterà una celebrazione della disciplina su più mappe, insieme a speciali elementi di gioco che segnano l'impatto culturale unico di questa grande icona del combattimento. Dai set di ..., uno deigame più popolari del mondo, annuncia oggi una nuova partnership con The Bruce Lee Family Company per portare l'icona internazionale e uno degli artisti marziali più ... Bruce Lee arriva su PUBG Mobile: un evento dedicato alla leggenda Il team di PUBG MOBILE vuole celebrare le arti marziali e per farlo all'interno del gioco arriverà un maestro d'eccezione, il famoso Bruce Lee ...India’s ban of TikTok was an “incredibly important precedent” that showed the US would be able to do the same thing, an FCC Commissioner has said.