“Provvedimenti per Wilma Goich” GF Vip | ancora bufera | “Ma come si permette”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 3 gennaio 2023) Non sembrano essersi mai piaciute. Sin dal primo giorno, trascorso all’interno dello spiato appartamento di Cinecittàha avuto qualcosa da ridire su Nikita Pelizon. La cantante è molto schietta ed in passato questo l’ha messa nei guai con Patrizia Rossetti quando avevano parlato male di Micol Incorvaia. Il GF Vip 7 aveva poi accettato le loro scuse, ma lo farà di nuovo? La 77enne ha ripetuto lo stesso errore. La 26esima è stata una grande puntata per, forse più di qualunque altra vissuta dallo scorso settembre. Prima di tutto perché ha visto andar via la nonostante tutto amica Patrizia Rossetti, ritirata dal GF Vip 7 per un problema di salute. Ma inoltre è stata la serata più iconica per lei anche perché una volta eliminata ha pescato il raro biglietto di ritorno. Peccato per la frase che, ...