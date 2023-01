Proteste in Germania contro il carbone

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tafferugli sono scoppiati a Lutzerath, villaggio dellaoccidentale che dovrebbe essere raso al suolo per consentire l’espansione di una miniera di. Gli attivisti hanno lanciato fuochi d’artificio, bottiglie e pietrela polizia. Il villaggio deve essere demolito per espandere la miniera di lignite di Garzweiler, nonostante ledegli ambientalisti che temono l’immissione nell’atmosfera di milioni di tonnellate in più di anidride carbonica, il gas serra principale responsabile dell’innalzamento delle temperature globali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

