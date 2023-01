Prosegue nel migliore dei modi il recupero di Ricardo Lucarelli dopo l’intervento chirurgico alla mano destra.

(Di martedì 3 gennaio 2023) Piacenza 03.01.2023 – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza informa che l’atleta Ricardo Lucarelli Santos De Souza nella giornata odierna è stato sottoposto ad una visita di controlloper la lesione al legamento terzo dito dellaa seguito di trauma di gioco. La visita effettuata presso la Clinica Universitaria di Modena dal Professor Roberto Adani ha certificato il positivo decorso post-operatorio. Una nuova visita di controllo è in programma martedì 17 gennaio. L’atleta si era infortunato nel corso del terzo set della gara giocata a Verona il 17 dicembre scorso e valida per la prima giornata di ritorno del campionato di SuperLega. Articolo precedenteInformazioni e biglietti per la sfida Milano-Modena Fonte articolo e foto: ...

Lega Pallavolo Serie A

