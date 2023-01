Pronti per il nuovo anno

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 3 gennaio 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, buon 2023 anche da parte mia, il vostro Alessandro Guaschini, tornato in questo editoriale dopo la pausa per gli award. Una pausa se l’è presa anche Impact settimana scorsa, che ha mandato in onda un recap del meglio del 2022, davvero un gran bell’per gli eventi Impact, tutti abbondantemente sopra la sufficienza. L’ultima puntata “normale” è andata in onda ormai più di 10 giorni fa, ma cosa è successo nello specifico? Partendo dal fondo, Mickie James e Jordynne Grace si sono finalmente menate. Ormai dovreste sapere bene che non sono affatto fan delle storyline tra 2 face (o tra 2 heel), però per fortuna è esplosa la situazione tra le due. Hfatto coppia nel main event e hvinto contro Tasha Steelz e Savannah Evans, che sempre più mi ricorda una versione femminile di Madman ...