Profumo di stella

(Di martedì 3 gennaio 2023) di Vincenzo Calafiore 04-01-2023 Udine “…. Scappiamo da qui sono tutti normali”! Vincenzo Calafiore Sai quante volte avrei voluto dirti: questo sono io, con le mie emozioni, i miei pensieri, i miei errori, le mie giornate si e giornate no; con il cuore che mi sussurra cose e la mia testa mi porta invece altrove, tanto da non sapere chi ascoltare …. Forse la cosa giusta sarebbe un compromesso. Non è la stupida solitudine a farmi paura, no. E’ quella solitudine con cui si presenta il mondo ai miei occhi, è quella solitudine interiore, tormentata, quella a cui si vorrebbe sfuggire, forse siamo destinati a rimanere soli anche se innamorati della vita,perché abbiamo superato le più grandi tempeste e nessuno mai potrà capire il dolore che conserviamo dentro. Nessuno mai potrà sapere cosa si nasconde dietro il nostro sguardo, o la paura della solitudine, quella stupida sensazione di ...

TGCOM

Sono le 20 nel quartieree i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono a via Giacomo12 per un incendio. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme distruggevano una Renault Clio lì ...Erano le 20 nel quartierequando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervengono sono intervenuti a via Giacomo12 per un incendio. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme distruggevano ... Profumo di Natale: le spezie per la tavola delle Feste Sarà presumibilmente una sfida a due quella per l'acquisto della stella del Bari Walid Cheddira. La punta marocchina ha attirato le attenzioni della Serie A anche grazie al Mondiale ...carabinieri e vigili del fuoco in azione nel Quartiere Stella a Napoli e a Torre Annunziata e San Sebastiano al Vesuvio ...