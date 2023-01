Primo giorno di lavoro del 2023 per la Vero Volley Monza in vista del match contro Taranto

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023)allenamento delper ladi Massimo Eccheli, rientrata in palestra dopo tre giorni meritato riposo. Il successo per 3-1 ottenuto nel derbyMilano, neldi Santo Stefano, motiva i monzesi a puntare al bis per dare continuità al buon momento in SuperLega Credem Banca. Ilappuntamento in calendario per provare a farlo è domenica 8 gennaio, alle ore 20.30, all’Arena dila Gioiella Prisma, nelvalido per la terza giornata di andata della stagione regolare. Per arrivare pronti alla sfidai pugliesi, vincenti all’andata in casa per 3-0, Beretta e compagni svolgeranno ora quattro giorni pieni di ...