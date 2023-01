Primo Appuntamento si rinnova e cambia anche la giacca di Flavio Montrucchio

(Di martedì 3 gennaio 2023)Aria di novità a, dove persino larossa diappartiene al passato. Giunto alla settima stagione, al via questa sera alle 21.20 su Real Time, il programma sia cominciare dalla location, non più un ristorante ma una romantica villa d’epoca., come detto, il look di: via larossa da Cupido per indossare un completo bordeaux più da gentleman. Ma soprattutto, guiderà ancor più le coppie rispetto al passato grazie ad una maggiore interazione con i suoi ospiti e un più diretto coinvolgimento durante le cene Al centro di...

La Stampa

Saldi invernali 2023 al via. Da domani prendono il via in tutta Italia le vendite di fine stagione, ilgrandecommerciale dell'anno. Nonostante la crescente concorrenza del web, i saldi rimangono un evento fortemente legato all'esperienza di shopping nei negozi. L'89% dei ...Una destinazione da considerare per questoè la Grande Mela, che, tra Soho e il ponte ... Nowruz si festeggia inluogo in Iran, ma anche in tutti i Paesi dove è arrivato l'impero ... “Primo Appuntamento”, Flavio Montrucchio ritorna con il dating show su Real Time Saldi invernali 2023 al via. Da domani prendono il via in tutta Italia le vendite di fine stagione, il primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Nonostante la crescente concorrenza ...Nell'ambito della rassegna "Note di Natale" giunta alla XVIII^ edizione, la Filarmonica "G. Puccini" e il Coro della Collegiata di S. Andrea apostolo di Montecarlo, in collaborazione e con il patrocin ...