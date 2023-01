Prime fatiche dell’anno al PalaBarton

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ripresa stamattina con una seduta in sala pesi l’attività in casa Sir Safety Susa Perugia. Nel pomeriggio allenamento tecnico, inizia la preparazione alla prima del 2023 domenica 8 gennaio a Verona Ripresa stamattina l’attività in casa Sir Safety Susa Perugia.Dopo quattro giorni rigeneranti di completo riposo a cavallo di Capodanno, i Block Devils sono tornati stamattina nel quartier generale delper la prima seduta di lavoro del nuovo anno.Agli ordini del preparatore atletico Chittolini la squadra ha svolto una seduta in sala pesi per riprendere ritmo e tonicità muscolare, nel pomeriggio sul campo centrale dell’impianto di Pian di Massiano in programma l’allenamento tecnico.È dunque di nuovo acceso il motore bianconero con coach Anastasi ed il suo staff che hanno programmato il lavoro in funzione dell’esordio nel 2023 di domenica 8 gennaio in trasferta a ...