Previsioni meteo Befana 2023 a Roma e nel Lazio | caldo fuori stagione | poi la pioggia | che tempo farà nei prossimi giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 3 gennaio 2023) L’anticiclone africano resiste e continua anche a inizio: rimane ilanomalo e l’innalzamento delle temperature a causa del surriscaldamento globale. Ecco leper lae nelper non farsi cogliere da brutte sorprese durante i festeggiamenti.in Piazza Navona a(con i calciatori della AS): il programma completoe nelLe temperatura non accennano a diminuire e ilè sempre più forte anche se siamo in pieno inverno. Questi sono solo alcuni degli effetti della crisi climatica, ...