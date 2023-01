Presidenzialismo | la “fase 2” del governo Meloni nel segno delle riforme attese da anni

(Di martedì 3 gennaio 2023) È nelistituzionali la “2” del. Archiviata la legge finanziaria per il 2023, l’esecutivo punta ora ad innalzare il ponteggio intorno alla Costituzione al fine di ristrutturarne il Titolo II, quello relativo ai poteri e alle modalità d’elezione del presidente della Repubblica. Ne ha parlato lo stesso premier nella conferenza stampa di fine anno. E ne ha già annunciato il timing il ministroCasellati, fissando entro la prossima estate il termine massimo per la presentazione del didi legge. Nel frattempo, sonderà le disponibilità degli altri gruppi politici, a cominciare da quelli dell’opposizione, che anche su questo si presenta in ordine sparso. E se Pd e M5S hanno già ...

Che pesano come un macigno anche sull'attuazione del Pnrr entrata ora nella suaclou, come ha ... Una su tutte: il, 'una priorità', ha ribadito la premier dopo Natale. Si partirà ...L'intesa Una sorta di intesa che se da un lato appariva appunto indi concretizzazione nei ...per il 2023 Meloni non fa giustamente alcuna fatica a dire che punta molto sul('Sarà ... Presidenzialismo, l'altra riforma che ci serve L'autonomia differenziata è già partita. Con la legge di Bilancio del 2023 ci sono le regole e i soldi (commi 791-805) per avviare il percorso, che sarà poi integrato ...Il presidenzialismo è una delle riforme più importanti inserite ... di ascolto sia dei rappresentanti della maggioranza sia dell'opposizione". Questa fase di confronto con tutti i gruppi parlamentari ...