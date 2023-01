Premier | super Newcastle | fermato l'Arsenal Poker di De Zerbi a Lampard | colpo Fulham | tris United

Corriere dello Sport

...00 Future FC - Smouha 19:00 GIAMAICALEAGUE Portmore - Harbour View 1 - 0 (Finale) GRECIALEAGUE OFI Crete - Volos 0 - 0 (*) Levadiakos - Panathinaikos 16:00 Giannina - AEK 19:00 ...Sarà una gara, possono vincere entrambe le formazioni. Per quanto dimostrato nella prima ... vogliono sempre modificare il loropersonale e di squadra. Lautaro è un grande calciatore, non ... Super Brentford: che tris al Liverpool! Darwin Nunez stregato Super acquisto del Chelsea, che ha pagato ben 127 milioni al Benfica per assicurarsi le prestazioni di Enzo Fernandez.LONDRA (INGHILTERRA) - Una delle squadre più in forma della Premier League mette in ginocchio il Liverpool di Klopp nel primo match della 19ª giornata di Premier League: il Brentford vince 3-1 in casa ...