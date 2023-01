Premier LIVE | Arsenal-Newcastle | poker De Zerbi a Lampard | colpo Fulham e United ok

Il Veggente

League no stop . Dopo le gare di capodanno e quelle di ieri, termina oggi con quattro partite il 18esimo turno del campionato inglese , il secondo in scena dopo la ripresa post Mondiale, che è ...... gara valida per la diciannovesima giornata dellaLeague 2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 21:00. Da una parte, la squadra di Erik ten Hag reduce dalla terza vittoria consecutiva ... I pronostici di martedì 3 gennaio: in campo Premier League e Coppa del Re Dopo il clamoroso 3-1 rifilato al Liverpool nell'ultimo turno di campionato, le Bees sono hanno scavalcato in classifica il Chelsea: delle squadre di Londra, solo Arsenal e Tottenham sono avanti ...Mercoledì 3 gennaio alle ore 20:45, Leicester e Fulham si incroceranno nel, match valido per il diciannovesimo turno di Premier League ...