Premier LIVE | Arsenal-Newcastle | De Zerbi contro Lampard e il Man United

Il Veggente

League no stop . Dopo le gare di capodanno e quelle di ieri, termina oggi con quattro partite il 18esimo turno del campionato inglese , il secondo in scena dopo la ripresa post Mondiale, che è ...... attualmente 12° in classifica inLeague. I Villans non hanno ancora presentato un'offerta ... Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEDEVIS VASQUEZ al ... I pronostici di martedì 3 gennaio: in campo Premier League e Coppa del Re Mercoledì 3 gennaio alle ore 20:45, Leicester e Fulham si incroceranno nel, match valido per il diciannovesimo turno di Premier League ...Tutto pronto per la sfida tra Arsenal e Newcastle valevole per la 19ª giornata della Premier League: segui la Diretta Live della gara ...