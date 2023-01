Premier LIVE | Arsenal-Newcastle | De Zerbi contro Lampard e il Man United | Estero

(Di martedì 3 gennaio 2023) 2023-01-03 21:35:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com:League no stop. Dopo le gare di capodanno e quelle di ieri, termina oggi con quattro partite il 18esimo turno del campionato inglese, il secondo in scena dopo la ripresa post Mondiale, che è coincisa con le feste. Alle 20.45 c’è la sfida di cartello: l’inarrestabiledi Mikel Arteta, primo in classifica con 14 vittorie, un pari e una sconfitta, vuole centrare il sesto successo di fila mantenere i 7 punti di vantaggio sul City secondo, nel difficile impegno dell’Emiratesildi Eddie Howe, rivelazione dell’anno in Inghilterra con il suo terzo posto a quota 34 punti, imbattuto da 12 giornate e da agosto (8 vittorie e 4 pari) e potenzialmente a – ...

Il Veggente

... attualmente 12° in classifica inLeague. I Villans non hanno ancora presentato un'offerta ... Ecco tutti gli acquisti di gennaio in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEDEVIS VASQUEZ al ...Commenta per primoLeague no stop . Dopo le gare di capodanno e quelle di ieri, termina oggi con quattro partite il 18esimo turno del campionato inglese , il secondo in scena dopo la ripresa post Mondiale, che è ... I pronostici di martedì 3 gennaio: in campo Premier League e Coppa del Re Dopo il clamoroso 3-1 rifilato al Liverpool nell'ultimo turno di campionato, le Bees sono hanno scavalcato in classifica il Chelsea: delle squadre di Londra, solo Arsenal e Tottenham sono avanti ...Oggi, martedì 3 gennaio, si preannuncia una giornata davvero intrigante ed intensa per gli appassionati di sport a tutto tondo. Prima dell’alba italiana ci sarà spazio per tanto tennis in Australia, t ...