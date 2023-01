Premier League 2022 23 | l’Arsenal non va oltre il pari con il Newcastle | successo del Manchester United

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Continua la diciannovesima giornata di/23, apertasi ieri con la sconfitta del Liverpool per 3-1 contro il Brentford. Questa sera sono andate in scena ben quattro sfide, che hanno visto impegnate anche squadre di alta classifica come il. Quest’ultimo ha pareggiato per 0-0 contro il, non riuscendo quindi a vincere la quindicesima partita in questo campionato. I Gunners hanno provato fino alla fine a trovare il vantaggio, come dimostrato dall’azione pericolosa in area al 95? e il conseguente rigore negato dall’arbitro per un tocco di mano dubbio. L’episodio ha mandato su tutte le furie Arteta, che ha protestato moltissimo per la decisione presa dal direttore di gara della sfida. Il...