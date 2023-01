Premier | il Newcastle ferma l'Arsenal | poker De Zerbi a Lampard | colpo Fulham LIVE | United 2-0

10League no stop . Dopo le gare di capodanno e quelle di ieri, termina oggi con quattro ... nel difficile impegno dell'Emirates contro ildi Eddie Howe , rivelazione dell'anno in ...Ad affrontarsi la miglior difesa dellaLeague, quella del(11 gol subiti) contro l'Arsenal secondo attacco più prolifico del campionato (40 gol fatti) e seconda retroguardia meno ...Alle 20.45 c'è la sfida di cartello: l'inarrestabile Arsenal di Mikel Arteta , primo in classifica con 14 vittorie, un pari e una sconfitta, vuole centrare il sesto successo di fila mantenere i 7 punt ...In un'editoriale pubblicato su calciomercato.com, Sandro Sabatini si è espresso così su Antonio Conte: "Nella settimana tra il 2 e il 9 novembre del ...