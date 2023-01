Premi César | alla cerimonia degli ‘Oscar francesi’ esclusi gli indagati per violenza sessuale

(Di martedì 3 gennaio 2023) Glipersessuali sarannodei. In vista della prossimadel cinema, in programma il 24 febbraio all’Olympia di Parigi, la Académie des arts et techniques du cinéma (detta anche Accademia dei), l’istituzione che dal 1976 assegna i, annuncia che chiunque sia indagato per reati dinon potrà prender parte all’evento. Di fatto, l’Accademia anticipa le possibili proteste per la partecipazionedi Sofiane Bennacer, unoattori francesi emergenti più in vista, ...

Radio Radicale

Gli indagati per violenza sessuali saranno esclusi dalla cerimonia dei. In vista della prossima cerimonia degli 'Oscar francesi' ...In un comunicato uscito lunedì gli organizzatori deihanno chiarito che sarà escluso dalla cerimonia di febbraio chiunque rischi una condanna per "violenza, in particolare per reati di ... Premio Sacharov 2022. Evento in occasione della cerimonia di ...