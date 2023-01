Secolo d'Italia

... un grande movimento collettivo chevincere per cambiare'. Ad aprire l'evento, questa mattina,... Parlando poi dell'impegno assunto da Fabrizio, presente all'incontro, che sarà capolista ...C'è Fabrizio, virologo e direttore dell'Irccs Galeazzi, ma anche Luca Paladini, l'anima dei .../1 - Partita aperta alle urne e test anche su Salvini Lombardia /2 - Fontana nonil ... Pregliasco vuole il ritorno del bollettino sul Covid. Gismondo lo gela: basta gufi, non c'è allarme Presentata a Milano la lista a sostegno del candidato governatore di centrosinistra e M5S tra politici locali come il varesino De Simone e la bergamasca Poli e attivisti per i diritti civili come il m ...L'eurodeputato del Pd che corre per il centrosinistra e M5S: "Una grande squadra per il cambiamento". Tra i nomi, il consigliere regionale ...