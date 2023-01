Preghiera del mattino del 3 Gennaio 2023 | “Illuminami col Tuo Verbo”

Farodiroma

I tifosi dei Bengals hanno cominciato una veglia di. La partita è stata rinviata. L'... Quellogiocatore dei Buffalo Bills è l'ultimo incidente in questa stagione, il più grave, di una ...... per imparare dalla tradizione di fede dai primi giorni della Chiesa agli sforzinostro tempo e ... vita e studio comuni,e lavoro, questo nella comunità dei 'collaboratori della verità e ... La preghiera del Papa per Benedetto e "per tanti fratelli e sorelle ... A conclusione della sua vita il Papa emerito Benedetto XVI ha acconsentito a raccogliere in un saggio le sue ultime riflessioni su alcuni temi fondamentali della religione cristiana. Il saggio sarà pu ...Georg Gänswein è stato vicino al papa emerito fino alla fine. Era suo segretario fin da prima del pontificato e ne ha sempre rappresentato il pensiero ...