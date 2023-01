PRE PORDENONE-FONTANAFREDDA | MISTER DI CARLO ALLA VIGILIA DELL’AMICHEVOLE AL BOTTECCHIA

Leggi su udine20

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Amichevole importante per riprendere il ritmo partita. Speciale per tutto l’ambiente: per tanti nostri calciatori che ci hanno giocato fino a qualche anno fa, per la Società e per i tifosi. Alè stata scritta la storia neroverde. Sarà emozionante anche per me”.Dicon il, di scena domani al. Powered by WPeMatico