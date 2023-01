Teleclubitalia.it

... per un maggiorenne ed un minorenne, e adove per la ferita alla mano di un minorenne la ... Il bambino al momento ènel reparto di Ortopedia. Al suo arrivo in ospedale - a quanto si ...Un 80enne èin gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stato ... mentre altre 3 persone, tra cui due minori, sono rimasti feriti a Frattamaggiore e. Tra i ... Pozzuoli, ricoverato per un malore: Lello non ce l’ha fatta Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, feriti per botti e petardi in tutta Italia: bimbo perde la mano a Taranto ...Un 22enne ha perso 2 dita a Caserta. A Vercelli una 34enne è rimasta gravemente ferita a una mano e ha perso un dito. Le raccomandazioni non sono bastate: 646 gli interventi del vigili del fuoco ...