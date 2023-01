Pozzuoli | addio a Lello Tella | l’allenatore dal cuore d’oro

NapoliToday

... passando per la comicità di Biagio Izzo ae il circo con gli animali in forma di ologramma a San Giorgio. Programma ricco in provincia per direal 2022 ed entrare nel nuovo anno. Dopo ...... che può e deve diventare il volano dello sviluppo dellafutura. La notte di Capodanno ... il cuore pulsante della nostra città, per dare l'al 2022 e salutare con gioia il nuovo anno che ... Lello ucciso da un malore improvviso: "Un ragazzo solare, amico di tutti" Lutto a Pozzuoli per la prematura scomparsa di Lello Tella. Il 39enne di Monterusciello ha accusato un malore che lo ha costretto al ricovero presso l'ospedale di Pozzuoli. Le sue condizioni di salute ...Dal concerto di Enzo Avitabile con i Bottari a Bacoli al Ciuccio di fuoco di Sorrento, passando per la comicità di Biagio Izzo a Pozzuoli e il circo con gli animali in forma di ologramma a ...