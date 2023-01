Polizia Postale | nel 2022 149 arresti per pedopornografia In aumento gli attacchi di cybercrime

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nell’ambito dell’attività di contrasto coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto allaOnline (Cncpo) nelsono stati trattati complessivamente 4.542 casi, che hanno consentito di indagare 1.463 persone (+3%), di cui 149 arrestate per reati connessi alla materia degli abusi tecnomediati in danno di minori, con undidell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge dal report sull’attività dellanel, 2.622 siti inseriti in black list Per quanto concerne l’attività di prevenzione svolta dal Cncpo attraverso una continua e costante attività di monitoraggio della rete, sono stati visionati 25.696 siti, di cui 2.622 inseriti in black ...