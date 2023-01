Polemiche per Sozza a Inter-Napoli | Inzaghi e Spalletti da applausi in conferenza

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 gennaio 2023) “napoletane su? Sarà un giorno fantastico quando anche noi addetti ai lavori non guarderemo chi sarà l’arbitro della partita”. Queste le dichiarazioni dadi Simonealla viglia del big match con il, viste leche sono state alzate sulla designazione dell’arbitro, prontamente evitate e non alimentate dal tecnico nerazzurro.arbitrisugli arbitri: “Dobbiamo eliminare questo nostro modo di pensare” Non è da meno Luciano, che, puramente in ordine di tempo visto l’orario in cui si è svolta la suarispetto a quella di, ha anticipato il tecnico ...