Pnrr | quale strada per la transizione Il punto di Giannola

(Di martedì 3 gennaio 2023) Gruppo dei Venti – focus su equità e sviluppo: gli articoli di Alessandro Minuto-Rizzo e Gloria Bartoli *** Il Piano Nazionale è la riedizione dell’intervento straordinario applicato al Paese, non più al solo Mezzogiorno, in un lasso di tempo straordinariamente breve, privo di strumenti straordinari. Il rischio – già in atto – è di dover fare ampio ricorso a decretazioni di urgenza, cioè alla peggiore straordinarietà possibile. Il piano si articola in due fondamentali ambiti di azione collegati alle condizionalità dettate dalla Ue. Un primo pilastro, essenzialmente perequativo, concerne l’intervento a garanzia dei diritti costituzionali di cittadinanza: istruzione, salute, mobilità locale. Il secondo, che pur con intenti di perequazione infrastrutturale, mira più direttamente a conferire un rinnovato impulso alle potenzialità di sviluppo del Paese. Il primo pilastro, il più semplice ...