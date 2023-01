Pnrr | conseguita un' ulteriore Milestone con l' adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Entilocali-online

... vienecosì la Milestone M5C1 - 8 " Entrata in vigore di un 'Piano nazionale' e della Tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici " del ""......del, entro la fine dell'anno era prevista l' entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane. Milestone che è stata, in ... “Pnrr”: conseguita un’ulteriore Milestone con l’adozione del “Piano ... Il ministro Pichetto intanto elogia la Manovra 2023 approvata dal governo Raggiunti tutti gli obiettivi concordati con l'Unione europea in merito alle misure del Pnrr per l'anno 2022. In questo modo, ...Da poche ore la legge di bilancio per il 2023 è in Gazzetta Ufficiale. Lasciamo ad altri l’esercizio (invero piuttosto sterile) di trovare nei 903 commi dell’articolo 1, motivi di soddisfazione ed ins ...