Agenzia ANSA

E' il risultato del bilancio 2022 della, gruppo friulano con stabilimenti in Bosnia, Usa, India, Malesia e Cina e 1.100 unità, leader mondiale nella produzione di sistemi integrati di ...La crisi economica in Cina e la guerra in Ucraina non rallentano la crescita di. Il gruppo friulano, player mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli industriali e agricoli, ha chiuso il 2022 con un fatturato di 135 milioni di euro, in crescita in tutte le ... Pmp Industries in 2022 Ebitda a 17mln, fatturato 135mln - Economia Fatturato a 135 milioni di euro, in crescita in tutte le aree (Europa, India e Americhe) fuorché nel Far East (dove però si attende una robusta ripresa) e Ebitda a 17 milioni. (ANSA) ...L’azienda friulana, player mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli industriali, manda in archivio il 2022 con 135 milioni di euro di ricavi. Il ceo ...