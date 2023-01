L'HuffPost

...come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via..., Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta col patrocinio della Fondazione CRT ...La filiera deltorna a respirare dopo due anni terribili: il 2022 si chiude sfiorando i 400 milioni di ... ma in assoluto le città/centri d'arte hanno registrato la crescitarilevante. "In ... Più turismo e commercio, meno sovranità: così la Croazia spera di svoltare con l'euro