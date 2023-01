Più che doppiata dal Benevento dei record | la Strega è chiamata a reagire

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVentiquattro punti in meno rispetto aldei. Il confronto tra la stagione attuale e l’indimenticabile torneo 2019/20 è impietoso. Al giro di boa i giallorossi risultano più che doppiati dall’imprendibile corazzata guidata da Filippo Inzaghi, che mise il punto esclamativo sulla promozione diretta prima ancora che potesse prendere il via il girone di ritorno. Tra la rosa di quele quella attuale le similitudini risiedono soltanto nella presenza di giocatori come Improta, Schiattarella e Letizia, senatori che, al rientro dalle vacanze, avranno il compito di guidare gli attuali giallorossi verso il riscatto. I 22 punti raccolti dallaedizione 2022/23 non solo sono un’enormità in meno rispetto ai 46 dell’annata più gloriosa, ma rappresentano anche il secondo ...