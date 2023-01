Pisa | figlio disabile abbandonato a Fauglia Padre assolto Il ministro | “Vado a trovarlo”

(Di martedì 3 gennaio 2023) La vicenda, riportata da Il Tirreno nei giorni scorsi, coinvolge anche la madre che invece è ancora irreperibile. Il giovaneoggi ha 20 anni e si trova ancora in cura presso lo stesso centro per disabili, lo 'Stella Maris' a Montalto didove era stato lasciato dalla coppia nel 2017. L'articolo proviene da Firenze Post.

VTrend.it

Il ragazzo è stato lasciato solo nel 2017 nel centro 'Stella Maris' a Montalto di Fauglia, in provincia di ...Assolto il padre Rintracciato dai legali, il padre del giovane, un 48enne di nazionalità straniera, è stato recentemente assolto dal giudice del tribunale di. L'uomo ha abbandonato ilin ... I genitori cercano il "figlio dei fiori a Pisa" La vicenda, riportata da Il Tirreno nei giorni scorsi, coinvolge anche la madre che invece è ancora irreperibile. Il giovane disabile oggi ha 20 anni e si trova ancora in cura presso lo stesso centro ...Lasciato in una struttura per disabili dai genitori a 15 anni, il giovane non ha più rivisto la sua famiglia. Salvini: "Triste, eppure accade. Ma il governo non lo lascerà solo" ...