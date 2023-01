Pioli | ' Maignan non tornerà a breve | Theo Hernandez e Giroud stanno bene'

(Di martedì 3 gennaio 2023) "Finalmente si torna a giocare". Stefanofreme per rivedere il suo Milan in campo, che domani alle 12.30 riaprirà la Serie A in casa della Salernitana dopo un mese e mezzo di stop per il ...

Pianeta Milan

"Finalmente si torna a giocare". Stefanofreme per rivedere il suo Milan in campo, che domani alle 12.30 riaprirà la Serie A in casa ... invece, per il portiere Mike. Lo si sapeva, ma i ...Stefano©LaPresseIl tecnico in conferenza stampa, ha provato a far chiarezza sulle condizioni legate a Mike, che non è ancora guarito dal problema al polpaccio: 'Non abbiamo un'idea ... Milan, Pioli: “Maignan Di sicuro non rientrerà in campo a breve” Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il tecnico dei rossoneri alla vigilia del match contro la Salernitana all'Arechi: "Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Troveremo un ambiente caldo e un avversario tosto. Gli infortuni Il responsab ...