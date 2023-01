Pioli “In corsa su tutto | vogliamo ripartire vincendo”

(Di martedì 3 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Possiamo girare meglio dell’anno scorso, ma non dobbiamo andare col pensiero troppo avanti, bisogna pensare a preparare la gara di domani. E’ un ambiente caldo con un avversario tosto. Dovremo fare la miglior prestazione possibile”. Stefano, allenatore del Milan, vuole il suo gruppo subito pronto e sul pezzo per tornare a macinare gioco e punti, con l’obiettivo di provare a recuperare il gap dal Napoli. Tra la prima parte di campionato e questa ripresa sono però passati quasi due mesi: “Siamo tutti in una situazione anomala – ha sottolineato l’allenatore rossonero -. E’ la prima volta dopo una sosta così lunga in questo periodo della stagione e abbiamo giocato solo una parte del girone d’andata. Sarà importantebene domani: abbiamo lasciato con una vittoria,...

Poi sulla classifica e sullascudetto: "Non dobbiamo fare lasu nessuno, se non su noi stessi - ha spiegato- . Per vincere il campionato serviranno più di 85 punti". A Salerno non ... Riparte da Salerno la caccia del Milan al Napoli, capolista a +8. «Siamo tutti in una situazione anomala perché la sosta è stata lunga. C'è grande voglia di ...