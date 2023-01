Pinto | «Non sempre è possibile acquistare ciò che si vuole Viviamo nel mondo reale…»

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a Tiago, general manager della Roma. La firma Andrea Di Caro ed è stata realizzata lo scorso 30 dicembre.ribadisce che il club giallorosso ha tutta l’intenzione di crescere ma «rispettando regole, fair play finanziario e sostenibilità economica. Ildel calcio ha poca memoria, vive solo di presente, ma non bisogna dimenticare il lavoro incredibile fatto dai Friedkin in poco più di due anni, in quale situazione economica hanno preso la Roma, quanto finora hanno investito, chi hanno portato qui e cosa hanno ottenuto».continua dicendo di essere orgoglioso dei risultati raggiunti, che elenca. Tra questi inserisce il miglioramento della rosa. «Essere tornati a vincere migliorando notevolmente e costantemente la rosa. Ma nel contempo riducendo di 25 ...

