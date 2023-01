Piazza Affari prosegue in rialzo | bene Unicredit ed Enel

Il Sole 24 ORE

Giornata positiva per, che risulta tra i migliori in Europa. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo. Segno meno per l' Euro / Dollaro USA , in una sessione caratterizzata da ampie vendite ( - 1,...si apprezza dell'1,15%, a 24.436 punti base, grazie agli acquisti nei titoli del settore auto (con le immatricolazioni salite a dicembre del 20,99% in Italia). Bene anche utility e ... Piazza Affari si scopre «ottimista»: vincono le aziende che mirano alla domanda Segno meno per l' Euro / Dollaro USA , in una sessione caratterizzata da ampie vendite ( - 1,03%). L' Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,64%. Profondo rosso per il petrolio (Light ...Bene Enel e bancari, vendite su Tenaris. Gas ancora giu' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Si allunga il rimbalzo di inizio ...