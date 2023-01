Peter Capaldi | l' ex-protagonista di Doctor Who dirigerà il pilot di una serie Sky

(Di martedì 3 gennaio 2023) L'ex-star diWhovestirà i panni da regista per ildi una nuovatv in sviluppo per Sky.aggiunge un altro ruolo alla sua lunga lista di mansioni, questa volta com regista. L'exdiWhoinfatti ildi They F..k You Up, una nuovatargata Sky. Lo abbiamo amato inWho, dove interpretava il Dodicesimo Dottore, e ora lo vedremo tornare in unatv, ma con un ruolo differente: stiamo parlando, ovviamente, di, che per l'occasione si cimenterà nuovamente dietro la cinepresa (sapevate che nel 1995 ha vinto un Academy ...

Movieplayer

Diversi rumor inoltre sostengono che negli speciali compariranno altri storici Dottori come Matt Smith e. Ad oggi si tratta del trailer di Doctor Who con il maggior numero di ......dalla EMI e scelto come colonna sonora del film 'Give My Regards to Broad Street' diretto da...& me The Weeknd - Nothing Is Lost (You Give Me Strength) RM with Youjeen - Wild Flower Lewis... Peter Capaldi, l'ex-protagonista di Doctor Who dirigerà il pilot di una ... L'ex-star di Doctor Who Peter Capaldi vestirà i panni da regista per il pilot di una nuova serie tv in sviluppo per Sky.Le vicende di un orsetto peruviano (doppiato per la versione italiana da Francesco Mandelli) che, appassionato della cultura britannica, giunge a Londra in cerca di una casa, dopo che un terremoto ha ...