Persona da dimenticare | il clamoroso sfogo di Vanessa Incontrada

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023), protagonista della serie tv di Canale5 Fosca Innocenti 2, ha lanciato alcuni messaggi sul suo profilo Instagram con una serie di scatti e di stories, sull'anno passato e su quello che è appena cominciato. In particolare l'attrice e conduttrice televisiva non ha fatto mistero di aver passato alcuni momenti molto difficili nel 2022 quindi ha scritto: "Bye 2022, hello 2023. Lascio questo 2022: momenti e persone da, e apro le porte a un 2023 con nuove avventure e nuove scoperte". Un post nel quale, nonostante una certa tristezza per la fine dell'anno vecchio, è pronta quindi per affrontare questo 2023 con lo spirito giusto e la grinta necessari per rimettersi in carreggiata. E sembra proprio cheabbia iniziato con il piede ...