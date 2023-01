(Di martedì 3 gennaio 2023) La designazione di Simoneperha fatto scattare diverse polemiche, l’arbitro è della provincia di Monza e Brianza. A gettare ombre sulla designazione dic’è Enrico Varriale della Rai, che ricorda come l’arbitroabbia commesso degli errori gravi che hanno favorito il Milan contro la Fiorentina. Sarà stato sicuramente un caso, c’è chi sottolinea che per un questione di opportunità certe cose si potrebbero evitare. Lo scrive anche Antonellodella Rai: “È bravo, aldilà degli errori in una sciagurata Fiorentina-Milan, e con lui ilnon ha mai perso, ma affidaread un arbitro nato a #Milano è undelche ...

napolipiu.com

Alice, 21enne, lo scorso anno con la maglia della Nazionale si è laureata campionessa d'... uno sport in grande crescita che ci rende particolarmente orgogliosi " le parole di Simone, ...Alice, 21enne, lo scorso anno con la maglia della Nazionale si è laureata campionessa d'... uno sport in grande crescita che ci rende particolarmente orgogliosi - le parole di Simone, ... Perillo: “Il milanese Sozza per Inter-Napoli, capolavoro del calcio italiano” L’edizione 2023 del Salto a ostacoli finalmente riaccolto dal Bel Paese e in questo caso, dalla regione Lombardia, sarà un'occasione per dare una definitiva spinta a un movimento equestre in continua ...