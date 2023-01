Perché il prezzo del gas è tornato ai livelli pre guerra ma le bollette aumentano

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nonostante i prezzi del gas siano diminuiti all’ingrosso, non vediamo ancora un effetto sulle. Anzi, l'Arera oggi comunica che per le "famiglie tipo" ancora in tutela (circa 7 milioni di utenti), a dicembre la bolletta del gas aumenterà del 23,3 per cento rispetto al mese precedente. Una stangata che vale più di 1800 euro l'anno. Solo fra qualche mese, e solo se le condizioni del mercato dell'energia dovessero mantenersi stabili aidi oggi (il che non è affatto scontato) la riduzione dei prezzi del gas potrebbe arrivare anche in bolletta, facendola scendere. Sul Foglio di oggi spieghiamo che cosa è successo aldel gas, che ad agosto aveva superato i 300 euro/MWh, a inizio settembre dopo l’annuncio della chiusura del Nord Stream era di nuovo salito da 210 a 245 euro/MWh e che invece ora, da fine dicembre, ...