Perché Benedetto XVI non piaceva alla sinistra

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen – Il più importante lascito di Joseph Ratzinger è la consapevolezza: certe posizioni, oggigiorno, si pagano anche se si è il Papa. Sembra un detto popolare, me è la verità.XVI ha rappresentato, più di ogni altra cosa, il Figlio di Dioha unitosantità del suo ruolo la profonda umanità dell’uomo che ricopriva quell’incarico. E, come Gesù Cristo sulla croce durante le atrocità, anch’egli non ha sopportato il peso del ruolo riformatore che stava ricoprendo e ha chiesto pietà. Nessuno gliene concesse, i prelati a lui vicini gli voltarono le spalle e il destino di uno dei più importanti intellettuali dei nostri tempi fu quello che poi tutti abbiamo conosciuto: dimissioni.XVI, un Papa riformatoreXVI è stato un Papa riformatore,...

Aleteia

La sua preoccupazione ultima, come ha indicato nel suo testamento spirituale, e che ha segnato tutta la ricerca diXVI, è la difesa della fede,resti tale e non assecondi, anche con ...... intangibili, della vita della Chiesa,volute da Dio. Proprio come Giuseppe, di cui porta il ... Nella messa di suffragio per il Papa emeritoXVI celebrata ieri pomeriggio in cattedrale, ... Perché il corpo di Benedetto XVI non ha il pallio